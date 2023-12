Ootamatu hingesugulane! Naise kaaslase valik tekitas jälgijates vastikust: mul ei ole sõnu kirjeldamaks, kui...

Kuid just nii läks Floridast pärit Christyga, kes abiellus mõni aeg tagasi Las Vegases oma kasuisaga. Naine jagas sotsiaalmeedias videot pulmadest. Paar kandis lihtsaid rõivaid- teksaseid ja särki.

Video all kirjutas naine, et tegemist on tema elu parima otsusega. Christy väitis, et kasuisa ei figureerinud tema elus kui ta oli väike ega hoolitsenud tema eest. Samuti ei ole mehel Christy emaga ühiseid lapsi.

Christy väitis ka, et tal on endiselt hea suhe oma emaga, hoolimata sellest, et ta abiellus tema eksmehega. Täna on paaril kolm last.

Teises oma TikToki lehel jagatud videos nimetas Christy kasuisa oma „hingesugulaseks“ ja ütles, et sai teada, et ootab esimest last, kui nad olid mesinädalatel.

Ülestunnistus põhjustas sotsiaalmeedias hulgaliselt lahkarvamusi. Üks kasutaja ütles: „Ema südame murdmine, abielludes mehega, keda ta kunagi armastas, on tõenäoliselt ülim valu, mida olete talle põhjustanud.“

Teine lisas: „Sa pead tõesti oma ema vihkama, et seda teha.“

Kolmas inimene kommenteeris: „Mul ei ole ausalt öeldes sõnu kirjeldamaks, kui vastik see on.“

allikas: The Sun