KUULA | Seksuaaltervise ABC podcast: kas iha langemine on normaalne ja kuidas sellega toime tulla?

Muutused erinevates eluvaldkondades võivad vähemal või suuremal määral mõjutada ka seksuaalsust. See aga ei pea tähendama, et põnevus ja tõmme suhtest kaovad. Niisuguses olukorras tasub mõelda, kui palju aega ja ruumi on suhte hoidmiseks võetud.

See, et partnerite ihatasemed on erinevad, ei tähenda, et üks või teine on süüdi ning temaga tuleb midagi ette võtta. On normaalne, et üks partneritest tunneb rohkem iha ja teine vähem – tuleb leida viis, kuidas mõlemad osapooled oleksid rahul. Igaühel on lisaks suhtes olevale seksuaaldünaamikale ka individuaalne seksuaalsus. Naudinguid ei pea alati pakkuma ainult partner, vaid neid saab ka iseendale pakkuda. Rohkem seksi ei tähenda alati õnnelikumat suhet ja partneri survestamine oma ihade rahuldamiseks võib viia tema rahulolu languseni.