Swift sõnas Time’ile antud intervjuus, et 20 aasta jooksul, mil ta muusikaga tegelenud on, on teda nii ülistatud kui ka maha materdatud. „Tundub, et minu karjääri läbimurdehetk tuli 33-aastaselt,“ rääkis Swift käimasolevast eluaastast. „Ja esimest korda elus olin ma vaimselt piisavalt tugev, et kõik sellega kaasnevat vastu võtta.“