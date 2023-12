Väldi sel aastal mõttetut kingituste stressi. Need 7 nõuannet aitavad raha säästa ja mõistlikult tegutseda

1. Mõtle hoolikalt enne kingituse ostmist: Enne kui haarad ostukorvi, mõtle hoolikalt ja veendu, et kingitus vastab saaja maitsele ja see toob rõõmu, mitte kohustusi. Hoolikas valik vähendab soovimatute kingituste riski.

2. Kingituse tagajärjed: Teadvusta, et kingitus võib tuua kaasa rohkem kui pelgalt füüsilise eseme. Sa annad edasi vastutuse ja kohustused, millest kingisaaja võib tunda raskust. Mõtle kingituse pikaajalistele tagajärgedele ja kaalu, kas see sobib kingisaaja ellu. Iga kink on kohustus.