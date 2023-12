Kirglik suhe Itaalia päikese all: ähvardasime korduvalt teineteist maha jätta, aga leppisime juba samal päeval ära

Tegelikult ei tahtnud ma siin raamatus sugugi abielust ja lahutusest kirjutada, olgu või Itaalia moodi, aga ema käis mulle peale. „Aga see ju kurvastab mind,“ kurtsin telefonitsi. „Sa ei tohiks sellest siiski mööda vaadata,“ arvas ema, „sest see on osa sinu elust.“

Mu kaaslane oli imeilus. Mulle meeldis tema nurgeline ja metsik olemus. Meeldisid tema sassis juuksed ja lagunevad tennised. Tal olid saledad ümarate otstega sõrmed, mis ei pruukinud teada tuhkagi maniküürist, ent olid tänu sellele ainult ilusamad. Kogesin tõelist kirge. Olen vaadanud tol ajal endast tehtud pilte. Ma lausa säran amore’st. Kujutasin ette, et armastus peaks olema just selline, tekitama just niisugust tunnet – vähemalt alguses. Peabki tundma tohutut kirge ning ärkama hallil novembripäeval Veneetsias sassis linade vahel.

Muidugi tuli tol reisil ette ka jaburaid juhtumisi itaallastega, mis tekitasid koduse tunde. Näiteks kohtasime Cinque Terres vanameest, kes oli peaaegu sama pikk kui mina, või pikemgi, ning tahtis panna seljad vastamisi, et mõõta täpselt ära, kumb meist on pikem (ta vist edestas mind sentimeetri jagu). Väärib ju märkimist, et ma ei tundnud tema nimegi, ja juba käitus ta nii, nagu oleksime sugulased. Mul on ka foto tudengist, kes oli äsja õpingud lõpetanud. Tegin selle Padovas. Neiu kandis musti sukkpükse ja keepi ning puhus õhupallide kombel kondoome täis, samal ajal kui ta vanemad meessugulased temast pilte klõpsisid. Meenub ka hiiglaslik veinipudel, mille ostsin Cinque Terrest, et valmistada meile pasta puttanesca’t, ja mida me lõpuks mööda tervet Põhja-Itaaliat endaga päevade kaupa kaasas tarisime. Meenuvad ka imelised frittata’d, itaalialikud omletid, mida müüdi otse Bologna peaväljakul, kus me neid süües kahekesi tänavakividel istusime.