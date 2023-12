Uus aasta möödub Draakoni kaitse all, kelle peamisteks joonteks on tarkus, intuitsioon, impulsiivsus ja üllameelsus. Et saavutada Draakoni suuremeelset kaitset, peavad Jäärad üritama vältida vigu ning hoidma oma erakordset temperamenti vaos. 2024. aastal on Jääradest naised lausa silmipimestavad, sest teadvustavad endile, et nende jaoks pole midagi, mida nad ei suudaks saavutada.