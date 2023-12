Selliste koostisosadega kätekreemi peaks talvel kasutama, et vältida infektsioone ja küünte murdumist

„Endiselt on parimaks niisutavaks aineks uurea ja nahka taastavaks aineks pantenool. Mõnes heas kätekreemis on nad koos,“ märgib proviisor, kuid lisab, et tavalisi kätekreeme ei ole soovitatav kasutada käenaha ekseemide korral. „Ekseemiga käenaha raviks on head peaaegu või täiesti veevabad salvid nagu näiteks Eucerin Aquaphor ja teised veevabad salvid, mis sisaldavad pantenooli,“ lisab ta.

Küüs koosneb põhiliselt keratiinist, mille tootmine kehas väheneb vananedes samamoodi nagu elastiini ja kollageeni tootmine. „Keratiini on olemas ka toidulisandina, kuid tema moodustamiseks on tarvis jälgida, et toidumenüü sisaldaks täisväärtuslikku valku, C-vitamiini, tsinki, kollageeni, A-vitamiini, kaltsiumi, biotiini, oomega-3 rasvhappeid, B-grupi vitamiine ja rauda,“ loetleb Lehari kuid lisab, et rauapuudus tuleks eelnevalt vereanalüüsiga kindlaks teha. Lisaks soovitab ta just vanemaealistel pöörata tähelepanu ka võimalikule kaltsiumi puudujäägile.