Kas tõesti on tegu uue Tinderiga? Uus rakendus võib sobivad inimesed kokku viia hoopis meeldivamal viisil

Stravas on inimestel üldjuhul palju vähem jälgijaid võrreldes teiste rakendustega - peamiselt seetõttu, et päris igaüks ei saaks teada peamist marsruuti, mis liigud ega mis piirkonnas elad. See aga annab mõningal määral eelise, kui tahad enda silmarõõmule rohkem silma paista. Nimelt võimalus postitada fotosid ning avaldada toetust kommentaaride ja kudode kaudu võib olla parim vahend, et luua sidet kellegagi, kellel on sinuga sarnased huvid. Inimestel on mugavam end Stravas nii-öelda näidata, sest seal on see keegi, kes mõistab nende elustiili. Ja pealegi on muutunud tutvumisrakendused üha tüütumaks - sellega kaasneb liiga suur surve ja võib tunduda, et kohtingul käimine on lõpuks nagu tööintervjuu.