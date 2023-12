Miljonid naised ei tea, et on viis günekoloogilist vähki, mis neid mõjutada võivad, hoiatavad uuringud. Hoolimata sellest, et Suurbritannias diagnoositakse naistel aastas 22 000 vähijuhtu ning 21 sureb iga päev vähi tõttu, teab uuringute andmetel 2000st naisest kōigest 9%, et vähiliike on sedavõrd palju.