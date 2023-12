Dermatoloogid nõustuvad: see on suurepärane koostisaine! Retinool akne ravimiseks - kas see tõesti aitab nahka parandada?

Ilmselt see ei ole võib-olla esimene koostisosa, millele enamik inimesi mõtleb, tänu (ka tõhusate) koostisosadele, nagu salitsüülhape, glükoolhape ja bensoüülperoksiidile, kuid dermatoloogidel on sellest oma arvamus.

Retinool on võimas A-vitamiinist saadud toimeaine, mis on kõige paremini tuntud naha pinguldamise ja kortsude vähendamise poolest. See võib aeglustada kollageeni lagunemist, suurendada kollageeni tootmist ja suurendada elastsust. Kuid sellel on ka palju muid eeliseid, nagu pigmentatsiooni vähendamine, pooride puhastamine ja akne ravi.

Dermatoloogid nõustuvad, et see on suurepärane koostisaine ning see võib aidata akne arme ravida. „Retinool ravib akne arme samamoodi nagu peenikesi jooni ja kortse - retinool täidab piirkonda kollageeniga,“ ütleb dermotoloog Michelle Henry. Kuid see siiski on väga tugeva toimeainega, mille tugevust võib olla nahal raske taluda.