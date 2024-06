„Osuta endale suur teene harjumusi muutes!“ Peamised vead kohtingul, mida naised ikka ja jälle teevad

Leiad ennast halbade kohtingute nõiaringis? Sa kohtud uue mehega, saate mõned korrad kokku, kuid tulemus on alati sama - sa oled üksi ja murtud südamega. Kuigi sulle meeldiks väga uskuda, et häid mehi lihtsalt pole saadaval, on põhjuseks tõenäoliselt siiski su enda käitumine. Hea uudis on see, et sinu võimuses on asju muuta.