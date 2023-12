Hanna Martinson meenutab ammust hetke jõuluajast, mis teda šokeeris: see oli minu jaoks omamoodi reaalsuskontroll

Ta rõhutab ka, et kui lapsed on kaasatud, võivad jõulud olla hoopis teistsugused. „See on täiesti mõistetav, et jõulude ajal teeme lastele kingitusi ja enamasti on nad oma soovides ka üpris vokaalsed ehk neile kingitust leida ei ole kuigi keeruline. Kui aga peab igaühele peres või suguvõsas kingi tegema, siis see on palju suurem väljakutse. Ja sealt saab tihti alguse ka see kurikuulus jõulustress – kuidas kinkida kõigile midagi sellist, mis nad rõõmsaks teeb ja mida neil ka päriselt vaja on? Et jõulustressi vältida, siis oleme täiskasvanutega juba mitu aastat kingituste asemel midagi ühiselt teinud, näiteks spaas või looduses käinud. Me võtame teadlikult selle aja, teeme koos midagi toredat ning see ongi meie kingitus üksteisele. Viimastel aastatel oleme mõnikord teinud täiskasvanutele kingitusi loosipakkidena – juba see teeb elu palju lihtsamaks, kui keskendud kinki tehes ühele inimesele. Lisaks oleme kokku leppinud ka kindla eelarve, millesse kingitus peab mahtuma ning seetõttu kingime üksteisele midagi sümboolset ja leidlikku,“ rääkis Martinson.

Hanna Martinsoni jaoks on november ja detsember aasta kiireim aeg. „Sünnipäevi, mida tähistada, on palju, sealhulgas minu enda oma. Lisaks ka muid üritusi ning tööd ja kahjuks muutub igal üritusel osalemine võimatuks. Vahel on natuke raske enda jaoks aega leida, samas on see väga oluline,“ rääkis Martinson. Seetõttu püüab ta kõik tegevused ette planeerida.

Mõnikord tekivad pinged olukordadest, mis ei ole meie endi kontrolli all. Hanna Martinson on saanud olulise õppetunni – kui on pingeline ja kiire aeg, tuleb aega enda jaoks planeerida. „Sina oled kõige tähtsam, sest kui oled ületöötanud või stressis, siis ei saa ka teiste jaoks olemas olla. Alati on oluline märgata, kui lähedased vajavad rohkem hoolt ja peaksid rohkem iseendale keskenduma ning juhtima sellele tähelepanu,“ rääkis ta.

IKEA uuringu järgi on 12% Eesti inimestest teinud või saanud mittemeeldiva kingituse. Martinson jagas ka oma kogemust soovimatu kingituse tegemisega. „Käisin seitsmendas-kaheksandas klassis, kui tegime veel kõigile pereliikmetele kingitusi. Ja kuigi keegi ei oodanud, et ma noorena teistele kingitusi teeksin, siis tahtsin seda ikka teha, sest mulle tundus imelik kingitusi vastu võtta, kui ma ise kingitust ei teinud. Aga see ei tähenda, et ma teadsin, mida kinkida. Seega tegin ühele oma õdedest kingituse, mille üle olin väga uhke. Umbes aasta pärast avastasin, et ta polnud neid asju kordagi kasutanud. Järelikult ta seda kingitust ei tahtnud, millest ma olin nii šokeeritud – olin väike laps, säästsin selle kingituse tegemiseks ja talle see ei meeldinud. See oli minu jaoks omamoodi reaalsuskontroll. Nüüd ma muidugi naeran selle üle ja tean, et see on just see asi, mida kingitustega teha ei tohi. Kui pole ühtegi head ideed, siis pole kindlasti mõtet asju osta ainult kinkimise pärast,“ jagas ta.

Rollide jagamine aitab ära hoida vaidlusi

Hanna Martinsoni ootus jõulude ajal on perega koos aega veeta. „Meie traditsioon on jõulude ajal koos veeta vähemalt paar päeva, kui mitte rohkem. Jõuluõhtusöök on meil alati koos, seega on toit meie peres oluline tegur. Jõulude ajal üritan telefonis vähem aega veeta ja olla rohkem hetkes. Nii et soovitan kõigile – proovige olla oma lähedastega hetkes. Jõulupilte saab alati hiljem tuunida ja üles panna, ei pea seda tegema täpselt jõuluõhtul,“ rõhutas ta.

Üle neljandiku IKEA uuringule vastanutest ütles, et nende kanda on kõik jõuludega seotud kohustused – koristamine, toidu valmistamine, kodu kaunistamine ja kingituste tegemine. Hanna Martinson on oma peres leidnud viisi, kuidas rolle jagada ning selgitab, kuidas see isegi erimeelsusi vältida aitab.