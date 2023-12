„Võluvits“, mis aitab pidudel näidata figuuri parimas valguses? Olulised asjad, mida pidada bodi valimisel silmas

Mõneti toimib bodi aga lausa figuuri korrigeeriva rõivana, hästi valitult saab sellega üleliigset peita, vajalikku tõsta, olulist rõhutada. Pane vaid tähele, et igapäevaselt kantav bodi ei läheks segamini vormiva rõiva või aluspesuga – need on siiski teemad omaette.

Sobiva mudeli leidmine on äärmiselt oluline ja kirjas olevat suurust võta vaid kui numbrit esemel - et see istuks hästi ega kisuks jalge vahelt, eriti kui kandjal on pikk torso või volüümikam ülakeha, vali pehme veniv kangas või reguleeritavad õlapaelad.

Mõnel bodil on paksemad õmblused, mis võivad riiete alt näha jääda, lahendus on eelistada kitsa lõikega, stringe meenutavat tagaosa, aga kui see tundub ebamugav, vali näiteks paksemast materjalist pealisriie.