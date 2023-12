„Ei saa naistele pahaks panna, et nad tahavad oma vana mina tagasi.“ Kirurgid räägivad plastikakirurgia trendidest

Rindade suurendamine implantaadi või oma rasvaga (lipofill) on jätkuvalt populaarsed protseduurid, eriti ka majanduslikult keerulistel aegadel. Need protseduurid on suhteliselt püsiva toimega (implantaadid kestavad tavaliselt vähemalt 10 aastat, samas kui lipofill kontuurimine on tavaliselt püsiv) ja neid peetakse sageli „väravaprotseduurideks“ plastilise kirurgia maailmas.