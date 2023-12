„Ei saa naistele pahaks panna, et nad tahavad oma vana mina tagasi.“ Kirurgid räägivad plastilise kirurgia trendidest

Plastilise kirurgia maailm on pidevas muutumises, kus uued trendid ja tehnikad muudavad pidevalt seda, mida kliendid soovivad ja kuidas inimesed oma välimust parandada tahavad. 2023. aasta on olnud eriti põnev aasta, kus on näha mitmeid uusi suundumusi. Mis praegu kuum on?