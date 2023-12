„Tunnen, et tahan lasta sel juhtuda!“ Saarenaiste ehk Tuuli, Teele ja Kristeliga pühadest, lahtilaskmisest ja uutest algustest

Pühade siginasse-saginasse suhtutakse sageli kahte moodi. On neid, kes on ees ootavate pühade pärast elevil, kuid ka neid, kellele on jõulud puhtalt kommertspühad. Kuhu kaldute teie?

Kristel: Mina tunnen, et jõuluaeg peab tulema seest. Oli aeg, kus ma sellele suurt röhku ei pannud, ja siis järsku paar aastat tagasi puhkes see õide. Võibolla sain sellest mõttest paremini aru või leidsin üles selle rahu kogu sagina keskel. Tegelikult on see ju super vabandus, et oma lähedastega aega veeta ja võtta hetk, et aasta kokku võtta ja maha laadida. See on külmal ajal sooja leidmine tuledes ja hinges ja mingis mõttes lapsemeelsuses – siis, kui jõul kõige maagilisem oli. Leida uuesti see maagia aga uues perspektiivis…