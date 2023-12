Me kõik loodame ja unistame, et leiame ühel päeval Selle Õige ning oleme tervislikus suhtes, mis kestab elu lõpuni.

Kohtamaskäimine ja suhted on viimaste dekaadide jooksul tohutult muutunud. Mehed ja naised on esimest korda abielludes vanemad kui kunagi varem. 2021. aastal oli esmaabiellunud meeste keskmine vanus 30,6; naiste puhul oli see 28,6 – mõlema puhul on alates 2010. aastast rohkem kui kaheaastane tõus.