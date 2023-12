Kas sina ka? Peamised tegevused, mida intelligentsed inimesed teevad teiste inimestega võrreldes teisiti

Tarkadel inimestel on palju teadmisi ja sellepärast võivad nad ilma mingi probleemita rääkida kaasa paljudes valdkondades. Ent neil on ka oskus koguda informatsiooni. Enamik tarku inimesi on harjunud palju lugema ja mis kõige tähtsam, ka kuulama. Neil on oskus kuulata tähelepanelikult seda, millest teised räägivad. Nad ei ole sellepärast veel vaiksed, vaid see on nende viis infot koguda, analüüsida ning teha isiklikke järeldusi.

Üks, mis on tarkadele inimestele eriti omane, on see, et nad võivad täiesti kaotada ajataju, mõnikord lausa sel määral, et unustavad selle, kus nad hetkel viibivad ja mis kell on. Nad on täiesti keskendunud üksnes oma tegevusele ja unustavad seejuures kõik muu.