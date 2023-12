Hoopis tugevuse märk? Suhtenõustaja õpetab samm-sammult tõhusaid vaidlusi pidama, sest kõik paarid tülitsevad

„Kõige õnnelikumad paarid ei vaidle vähem kui õnnetud paarid,“ väidab suhtenõustaja Natasha Silverman. „Me tahame, et paarid vaidleksid, sest see on oluline. Kui nad seda ei tee, on see murettekitav, kuna viitab tõenäoliselt keerulistele teemadele, pingetele ja alusprobleemidele, mis ei saa lahendust. Küsimus on: kas te vaidlete hästi või halvasti?