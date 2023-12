Konfliktide vältimine eeldaks, et me surume oma mõtted ja arvamused alla või püüaks teist inimest muuta. Me ei saa teisi muuta, vaid saame mõista, et me oleme huvitavad indiviidid just oma erinevuste tõttu. Loomulikult võib ärritada, kui keegi pole meie arvamusega nõus, aga ärritus tekibki oskamatusest teist aktsepteerida ning konflikt tekib oskamatusest oma emotsioonidega toime tulla kui asjad ei lähe nii nagu meie oleme planeerinud.