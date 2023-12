LUGEJA KOGEMUS | Tütar pahandas, et ema loobus jõuludeks vaaritamistest: ta ei suuda ega taha!

„Minul on aga kogemus, kus tütar on samuti pahane, kuid selle peale, et ema loobus jõuludeks vaaritamistest, millele kulus terve päev, ja õhtul, kui tütar oma perega ja lastega lauda istus, oli ema nii väsinud, et ei tahtnudki enam rõõmus olla.

Ta ütles tütrele, et loobub jõulusöökidest ja selle traditsiooni jätkamisest, et ei suuda ega taha. Tütre pahameel kestab siiani, pole kokkutulekuid ja ka etteheiteid on piisavalt. Kuid jah, nii need inimeste arusaamad ongi, ja arvan ka, et üsna paljud lapsed arvavadki, et emad peakski nende suureks saades olema pidevalt teenindaja rollis ja lahked ka annetajana. Nad ei taha mõista, et lapsevanem tahab ka oma elu elada ja seda väljaspool laste peret.“