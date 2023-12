Mitme järjestikuse orgasmi saamine võib tunduda ühe suures osas võltsi ja saavutamatu seksieesmärgina, nagu see, kuidas kõik naised saavad filmides orgasmi ühe minuti pärast. Aga mitu järjestikust orgasmi on tegelikult võimalik asi. OMGYESi, Indiana ülikooli rahvatervise kooli ja Kinsey instituudi uuringu kohaselt väidab ligikaudu 47 protsenti naistest, et nad saavad tihti mitu orgasmi.