Kasulik nõuanne neile, kelle elus on palju stressi! Mari Kalkun avaldab parima õppetunni, mille sel aastal omandas

„Minu parim õppetund tänavusest, mille olen sel aastal omandanud on - kiirusta aeglaselt. See tähendab, et võib olla küll väga kiire aeg ning paljud asjad ootavad tegemist (ja neid on kindlasti kõigil!), kuid kui suudan säilitada sisemise rahu ja enesekindluse, siis laabub kõik siiski soovitud moel. Ma püüan nende tegemata asjade pärast mitte ülemäära stressata ning lahendan neid jõudumööda, tähtsuse järjekorras.