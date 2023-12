„Sõbranna mees on palju romantilisem!“ Varjatud viisid, kuidas mehed tegelikult naistele armastust avaldavad

Kuidas ka ei ole, mehed kasutavad sageli teisi viise, kuidas sulle armastust avaldada. Mees armastab sind ja näitab sulle seda just nii välja.

Ta saadab sulle ilma mingi põhjuseta sõnumi

„Mis jama ilm täna väljas on? „

„Ma nägin ühte ilusat kassipilti ja mõtlesin sinu peale.“

Tegemist on sõnumitega, millel pole pealtnäha mingit tähtsust ega sisu. Kui sa nii arvad, siis sa eksid, sest see on mehe viis, kuidas sulle öelda, et ta sind armastab. Ta mõtleb sinu peale ja tal tekib soov saata sulle sõnum. See võib olla märk väga suurest armastusest nende meeste seas, kellele ei meeldi palju rääkida. Kui sinu mees selline ei ole, siis ei tähenda see nagu ei armastaks ta sind, ta kasutab võib-olla teisi viise, kuidas armastust avaldada.

Ta otsib silmsidet

Ära alahinda pilgu mõju. Pilguga mängimine toimib kõige paremini flirtimise ajal. Ja samuti on silmside ka tõend armastusest. Kui te olete sõpradega väljas ja räägite erinevate inimesega ning su kaaslane vaatab sind pika pilguga, on see märgiks, et ta sinu peale mõtleb. Sa võid tema pilku tõlgendada nii : „Ma ei ole küll sinu kõrval, aga ma mõtlen sinu peale.“ On ju armas?

Ta kuulab sind tähelepanelikult

Kui sinu mees oskab sind tähelepanelikult kuulata, on see väga hea märk. Kui sa räägid talle oma päevast või sõbrannade eludest, vaatab ta sind ja kuulab. See on tema viis, et sulle öelda ilma sõnadeta, et see, mida sa räägid, on tema jaoks tähtis.

Ta puudutab sind nii muuseas

Kui te olete mõlemad avalikus kohas, kas ta paneb käe su pihale? Restoranis süües puudutab ta oma käega sinu kätt? Külas olles istudes silitab ta aeg-ajalt su õlga? See lähedus näitab, et ta tahab sind hoida endale.

Ta ütleb sulle, et sa meeldid tema sõpradele

Ka see on viis, kuidas rääkida oma tunnetest ilma sõnadeta, kui ta ütleb sulle, et sa meeldid ta sõpradele väga. Ja kui sa meeldid tema sõpradele, siis võib-olla on su mees kiitnud sind oma sõprade ees taevani.

Ta naeratab peale seda, kui on sind suudelnud