Seitsmelapselise pere argipäev: selleks, et oleks puhtad riided võtta, peab pesumasin töötama 24h päevas

Jõulude aeg on hea võimalus suurperesid rohkem märgata. Me kõik saame teha väikeseid asju, mis on jõukohased, kuid suurperedele üliolulised.

Pärnu külje all seitset last kasvatav pereema Reilika Kiviselg näitlikustab lasterikaste perede igapäevaeluks vajaminevaid koguseid: „Selleks, et meie perel oleks koguaeg puhtad riided võtta, peab pesumasin ja pesukuivati töötama 24h päevas. Käin isegi öösel pesu vahetamas. Kuus kulub meil 5 liitrit pesupulbrit. Hambapasta tuube läheb vähemalt 3, WC paberit kulub üle 100 rulli kuus. Piima juuakse kuus 120 liitrit. Hommikusöögi omletti kulub vähemalt 30 muna ja nii on kõikide asjadega. Lastel on vaja ka hobidega tegelda, ekskursioonidel osaleda, riided selga osta ja kõik need kulud tuleb korrutada kahe asemel seitsmega, „ rääkis Reilika, kelle pere on seni kenasti toime tulnud, kuid majandamine nõuab nutikust ja planeerimist.