Aga kuidas saada aru, et see uus inimene, kellega sa kohtamas käid, võib osutuda problemaatiliseks partneriks?

Seda on raske teha, sest kõigil on ju halbu päevi ja kõik teevad vigu. Kuidas siis aru saada, kas üks neist domineerivatest episoodidest on kõrvalekalle või hoiatus?