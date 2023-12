„See on suur-suur-suur ohumärk!“ Varajased märgid, et su uus partner üritab su elu kontrollida

Kui su partner ütleb või teeb midagi negatiivset, mis paneb sind mõtlema „Ah? Kust see veel tuli?“, on see ohumärk, mida ei tohiks ignoreerida.

Võib-olla pole see suunatud sinu vastu, aga ta on näiteks järsku ebaviisakas teenindajaga. Kui su partner kohtleb sind muidu kui printsessi, aga äkki näed tema teistsugust poolt, võib see tähendada, et sa nägid lihtsalt ta maski taha.

Te olete koos olnud vähest aega, aga ta ostab sulle juba kalleid ehteid, elektroonikat või kingib lihtsalt raha ja see tundub väga kohatu. See võib olla tema viis panna sind tundma, nagu sa oleksid talle midagi võlgu.

Tülide ja vaidluste käigus ütleb ta „See on sinu süü, et ma nii ütlesin“ või „Sina panid mind nii käituma“ ja „Sina ajad mind hulluks“. Kui su partner süüdistab sind oma käitumise pärast, on see klassikaline kontrollimistehnika.

Seda on raske teha, sest kõigil on ju halbu päevi ja kõik teevad vigu. Kuidas siis aru saada, kas üks neist domineerivatest episoodidest on kõrvalekalle või hoiatus?

Aga kuidas saada aru, et see uus inimene, kellega sa kohtamas käid, võib osutuda problemaatiliseks partneriks?

Su partner on hakanud sind kritiseerima

Alguses ütles ta sulle pidevalt, kui imeline sa oled. Nüüd on ta hakanud leidma sinus aspekte, mida kritiseerida. Ta teeskleb, et teeb seda sinu heaks või et sind aidata. Pea meeles, et kaaslane peaks olema toetav.

Ta on sinuga vägivaldne, isegi kui see ei tee haiget

See on suur-suur-suur ohumärk! Kui su partner lükkab, lööb, kriimustab või kägistab sind, siis vaata ette! Ta võib küll väita, et see oli õnnetus, ta ei tahtnud seda ja see ei juhtu kunagi uuesti. See on tema esimene samm üritada panna sind vägivalda kannatama.

Su partner ei austa su piire

Su partner nõuab voodis asju, mis tekitavad sinus ebamugavust. Ta väidab, et see on lihtsalt põnevuse või fantaasia pärast. See on aga kõigest alandamise algus. Ole ettevaatlik!

Mida mõelda? Mida teha?

Võib-olla kaldud tõlgendama liiga tähelepanelikku käitumist nii, et su uus partner on armunud. Kui sa paned ohumärke tähele, otsustad talle andestada, sest meil kõigil on halbu päevi, haavu ja pagasit. Aga et ennast kaitsta, on tähtis kuulata oma instinkte. Kui sul on halb aimus või kõhutunne, et selle inimesega on midagi valesti, usalda ennast ja ole äärmiselt ettevaatlik.