KUULA | Podcast „Seksuaaltervise ABC“: mida peaksid sünnitusjärgse aja kohta teadma emad, milline roll on isadel ning kuidas ühiselt lapsevanemaks olemisega hakkama saada?

Pärast sünnitamist kas paar päeva või ka nädal hiljem koju jõudes tekib tihti küsimus, mis saab edasi. Tähele tuleb panna, et enesetunne ja kehaline olukord võivad erineda ning sõltuda mitmetest teguritest. Selge on aga see, et värskel emal tuleb anda kehale taastumiseks aega.

Imetamisega seoses võivad alguses muret tekitada valulikud rinnad ja rinnapiima tilkumine, kuid ajapikku need mured mööduvad. Samuti tuleb valmis olla muutusteks enda kõhu- ja intiimpiirkonnas, sest on täiesti tavaline, et värskelt sünnitanud ema kõht näeb välja nagu väike kängurukott. Kõige parem on emal armastada oma keha sellisena, nagu see sel perioodil on, ning partner saab sellele kaasa aidata oma igakülgse toetuse ja hellusega.

Ka sünnitusjärgne stress ja depressioon on nähtused, mille olemasolust võiksid värsked lapsevanemad teadlikud olla. Lisaks imiku eest hoolitsemisele võib emal hormoonide talitluse tõttu olla raske öösiti magada, mistõttu suureneb väsimus ning väheneb pingetaluvus. Sellisel juhul peab oma enesetunnet jälgima ja kui olukord pikema aja jooksul paranemise märke ei näita, saab pöörduda ämmaemanda poole, kes aitab murele lahenduse leida.

Samuti tuleb saates jutuks see, kuidas partnerid saavad olla toeks nii oma vastsündinule kui ka teineteisele. Selleks ei tule teha muud, kui järgida lihtsat põhimõtet – me saame sellega üheskoos hakkama. Lapsevanemaks olemine on kui samaaegselt autoga sõitmine ja juhilubade tegemine ehk protsessi käigus tuleb õppida, areneda ning koos lapsega kasvada.

Hea kuulaja, kui sul on mure või küsimus, mine nõu saamiseks veebilehele Seksuaaltervis.ee, kus saad oma küsimusele vastuse. Teenus on anonüümne ja tasuta ning sulle vastab oma ala ekspert.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00