HEA TÜDRUK | Jõulu eri! Anu vastab igavikulisele küsimusele, kuidas säilitada nooruslikkust? „Lihtne ju!“

„Ma tunnistan, et vahel söön toidulisandeid nii hoogsalt, et muu toitu nautimiseks mahti ei jagugi,“ tunnistab Anu. Sellest rääkis ta ka sügisel toimunud Anne & Stiili konverentsil „Kuidas jääda muutuvas maailmas iseendaks!“, peale mida kutsus üks staararst teda sotsiaalmeedias korrale. Noomiv epistel algas sõnadega: „Anu, sina ka ajad sellist jama suust välja! Ka sul...“ ja järgnes pikk epistel. Anu lõpuni ei lugenud. „Mul on kombeks negatiivse energiaga suhtlusi eirata,“ ütleb ta. „Negatiivsed kirjad või kommentaarid viskan vipsti vasakule, mul on neist pohhui,“ ütleb Anu. Vahel ajab eiramine süljepritsijad rohkemgi marru. Ilmselt tundub neile, et mida valusamalt panna, seda suuremat tähelepanu saab: Nagu liputajad.“ Anu lükkab pigem, enda ekraani ees kurnamise asemel, alla uisud või suusad, värvib huuled ja libiseb energiaringile. „See annab energiat, mitte ei võta,“ ütleb ta. „Hea raamat või film on sama tõhus.“