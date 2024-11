Psühhoterapeut avaldab, mis aitab suhte alguses aimu saada, kas partner on võimalik vägivallatseja

Püvi kinnitab, et mida varem naine pöördub, seda varasemas etapis ta tuge võib saada. Oma kümneaastase praktilise kogemuse pealt võib terapeut öelda, et naise psüühiline ettevalmistus on üks põhiasju, mis aitab olukorda kardinaalselt muuta. „Kui kannatanud minu juurde jõuavad, võivad nad olla vägagi erinevas lähisuhtevägivalla etapis,“ jätkab Püvi. „Sageli on nad oma elumustri muutmise lävel ja äärmiselt ebakindlad, hirmunud, eheda iseendaga kontakti kaotanud, traumeeritud. Palju toimub esmakordset ja tundmatut. Võimalik, et loosse on juba kaasatud politsei, lastekaitse ja prokurör. Teinekord hakkab see kõik alles vajalikuks osutuma.“