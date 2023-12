Desiree Mumm: olen vaeva näinud, et keegi ei tunneks mu puhul ohtu...

„Koolis oli grupp tüdrukuid, kellele ma miskipärast ei meeldinud, ja olen kokku puutunud õelate naistega. Olen ekstravert ja väga usaldav, aga nüüdseks olen saanud oma õppetunnid. Õelust ja konkurentsi on palju - kes on parem, ilusam, kõhnem, edukam ja kellel parem mees. Mul on kahju, et selline mõõtmine käib. Ma olen vaeva näinud, et keegi ei tunneks mu puhul ohtu ega tunneks end halvasti. Näiteks seltskonnas, kus naine on koos mehega, ei räägi ma kunagi eraldi mehega, vaid ainult siis, kui tema naine on juures. Erandiks on, kui meesterahvas on ka minu sõber.“