Said kingi, millega ei oska midagi peale hakata? Mõistlikud lahendused, mis ei tekita süütunnet

SEB Balti jätkusuutliku panganduse kommunikatsioonijuht käis välja julge mõtte, et kingitud hobuse suhu on paslik vaadata ja soovitab kasutult seisvad kingid edasi kinkida, annetada või veebis maha müüa.

Igal aastal kulutatakse soovimatute jõulukingituste peale miljoneid, mis tähendab, et paljud meist saavad kingi, mida me päriselt ei soovinud. Eriti aktuaalne on see pühadejärgselt, kui jõulud ehk rõõmu- ja tarbimispidu on seljataga.

„Paar aastat tagasi viidi Inglismaal läbi tarbijauuring, millest selgus, et iga neljas inimene (toim. 24%) sai jõuludeks soovimatu või sobimatu kingituse. SEB viis läbi oma tarbijauuringu, millest selgus, et eestimaalased on avatud meelega ja on valmis leidma endale sobimatule kingitusele, uue omaniku, kellele see võib rohkem rõõmu valmistada. Usun, et sellest mõttest võiks lähtuda aastaringselt, mitte vaid pühadejärgselt,“ ütles SEB Balti jätkusuutliku panganduse Evelin Allas. Ta annab kolm soovitust, mida seisma jäänud kingitusega teha.

Kingi see kellelegi teisele

Kui kink ei ole päris kingisaaja maitse järgi, võib selle kinkida kellelegi, kes võiks seda rohkem hinnata. Üks võimalus on valmistuda järgmisteks jõuludeks juba varakult ning panna kink ootama järgmisi jõule, kuid võib-olla saaks sellest ideaalne kink sõbrale sünnipäevaks?

Anneta kingitus heategevuseks

Meil on Eestis üsna palju neid organisatsioone ja abivajajaid, kes võivad seisma jäänud kingituste eest südamest tänulikud olla. Küsida võib ka kohalikest teise ringi- ja uuskasutuspoodidest, kuhu oleks paslik endast üle jäävad kingid viia. Enne soovitan kindlasti täpsustada, kas teie kingid just selles organisatsioonis on oodatud ja vastavad vajadustele.

Enamasti võtavad taaskasutus või heategevuspoed soovimatud kingitused vastu hea meelega. Pidage aga meeles, et esemed peaksid olema kvaliteetsed ja väga heas seisukorras.

Müü ise kingitus maha