Punu punnis ja kodus istumisest väsinud? 6 lahedat ideed perega matkamiseks

Talvel saame loomade liikumise kohta nii palju rohkem teada, sest lumi jätab meelde kõik maapinnale tallatud jäljed. Lisaks toob loomajälgede määramine hulgalist rõõmu ja põnevust ka lastele. Saamaks teada, kas rajalt on enne teie pere läbi jalutanud põder, metssiga või rebane, salvesta telefoni või prindi välja Tartu Ülikooli zooloogia ringi jäljeleht ja pista mõõtmiseks kotti ka tikutoos. Pea meeles, et tikutoosi pikkus on 5cm ja laius 3,5cm ning ära unusta, et lume peal sulavad loomade jäljed alati veidi suuremaks.

Lõkke tegemine keset paksu metsa annab sooja ja toob rõõmu nii suurtele kui väikestele. Lõkkekohaga matkaradu on Eestis üle kahesaja, omale lähima leiad RMK kodulehelt. Lõkke tegemiseks anna lastele ülesanne otsida maha langenud oksi või käbisid, aga võta kindluse mõttes võta kodust kaasa ka mõni kuiv puuhalg, sest metsast leitud lõkkematerjal ei pruugi lumisel ajal põlema minna. Tuld tee metsas alati selleks ette nähtud kohas ja lahkudes veendu, et see oleks kustunud. Lõkke ääres võta hetk, et rääkida lastega olulistest asjadest ja vaadata ka tulevikku. Palu lapsel paberile kirjutada üks asi, mis võiks vanasse aastasse jääda ning mida uueks aastaks enda ellu kutsuda. Unistustel on kombeks täituda.