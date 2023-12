„Me hindame, kui sa ei raiska meie aega.“ Teadmised naiste kohta, mis võiks olla iga mehe varasalves

Humoorikas kolumnist Streeter Seidell püüdis oma kirjas „Kallid naised“ selgitada mõningaid hämmingut tekitavaid nähtusi, näiteks miks mehed ei tundu olevat armsatest beebidest vähimalgi määral vaimustuses (sest nad pole nende beebid) või miks nad on alatasa kiimas (nende kiimasus on samaväärne naise tsükliga; see on looduse poolt nii loodud, et nad saaksid paljuneda). Siin aga on 12 nüanssi, mida mehed võiksid naiste kohta teada: