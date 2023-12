„Mind pole kunagi tema korterisse kutsutud ja iga kord, kui mainin, et soov tema perega lõpuks kohtuda, on tal alati mõni vabandus. Ta põhjendab seda sellega, et tal oli minevikus halb kogemus, sellega, et ta tutvustas tüdruksõpra liiga vara ja kõik läks valesti. Me oleme koos olnud kolm aastat, kindlasti on see piisavalt pikk aeg. Mõned abielud ei kesta isegi nii kaua.

Mulle tundub, et ma pole piisavalt hea, et mind temaga koos nähakse. Me ei tee koos midagi, ei käi kunagi avalikus kohas ja ta tuleb minu korterisse ainult paariks tunniks. Ta ütleb, et armastab mind, aga ma tunnen end ära kasutatud. Kõik, mida ma tahan, on see, et ta ei peidaks mind ja meie suhet ja me saaksime koos käia ja elada. Ma ei tea enam, mida teha.