„Otsin omale hiljuti korteri ja selleks, et kulusid katta otsustasin, et rendin oma vaba toa välja. Minu elukaaslane arvas, et see pole hea mõte ja pakkus, et kolib hoopis minu juurde ja maksab mulle üüri. Olgu öeldud, et üürile andes oleksin saanud suurema summa.