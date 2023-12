Jõuludel kolossaalse pettumuse osaks saanud ema: kui mees lahkus, mõtlesin tõsiselt, kas üldse enam tagasi lasen

„KAKS triipu! Ei ole võimalik! No miks küll!“ - sellised mõtted käisid mu peast läbi, kui 23ndal end imelikult tundsin ning igaks juhuks koroonatesti tegin. Perega oli plaanitud sõita maale, teiste sugulaste juurde ning tulla sealt tagasi alles uuel aastal. Näitasin nördinult testi mehele, kuid oma peas mõtlesin juba, et pole midagi - veedame siis pühad oma väikese perega. Ja täpselt nii... Ei läinud!

Mehe reaktsioon oli hoopis see, et lapsed kähku autosse kamandada ning ise oma elu kõige kiirem pakkimine teha, öelda mulle, et ravi end korralikult terveks ja maga palju. Ja läinud nad olidki! Sain jõulupühad veeta uhkes üksinduses nina löristades. Kui ta sealt välisuksest välja läks, mõtlesin tõsiselt, kas ma ta mõne päeva pärast üldse koju lasen.