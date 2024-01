„Kui mees nendele kriteeriumitele ei vasta, on midagi valesti.“ Lugeja selgitab, mis määrab Tinderi edu

„Mis probleem teil meestel selle raha ja seksiga on pidevalt, ma ei saa aru? Raha osas saan aru, kisavad ainult need alati, kellel seda niigi pole, aga seksiga? Kui ei anta, on paha, kui antakse, jälle paha. No mis teha, eks, et loodus on nii seadnud, et naine valib, millised iganes kriteeriumid tal siis on ja kui mees neile ei vasta, ju siis on midagi valesti. Kui kohe üldse keegi temaga/sinuga suhet ei soovi, siis peaks peeglisse vaatama, sh siis, kui latt on nii kõrge, et ise sinna ei küündi.