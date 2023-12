Transformatsiooni coach ja artist Ida Adele Raneli Ruul annab nõu, et eesmärke jahtides tasub meeles pidada, et kõige tähtsamad on väikesed sammud ja plaan. Ta soovitab seada kolm esimest väikest sammu, et saada eduelamus. See inspireerib edasi liikuma. Kui iga päev teha vaid üks tegevus enda unistuste suunas, saadab sind ka edu!