Eesti mees avaldab: armastuse asemel tuleks paarisuhtes taga ajada hoopis midagi muud

„Minu jaoks on just kergus see, mida me peaks paarisuhtes taga ajama. Seda nii enesele pakkudes kui ka partnerile kinkides,“ räägib Kalev. „Ma olen seda kõike nii enda paarisuhtes kui ka tänaseks kümnete teiste paaride peal katsetada saanud ja näinud, et see tõepoolest töötab.“

Kalev kirjeldab seda kui neutraalsust, kus inimene ei panusta suhtesse mitte peamiselt kohuse-või süütundest, vaid inspiratsiooni ajel. „Kergus on see faas, kus meil on hea olla teisega koos, kus meil lastakse olla meie ise, ja me ei tunne, et peame midagi hirmsasti tegema või püüdma, et teenida välja armastust või austust. See on ka julgus olla autentne. Nagu laps tunneb või vähemasti peaks tundma kergust oma vanemate poolt – me teame, et oleme armastatud ja võime alati julgelt küsida, minna, tahta, soovida, jne, ilma, et keegi meid selle eest karistaks, hülgaks.“