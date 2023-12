BITCH 4 | Brigita Anton: mul on kahju inimestest, kes kommenteerivad. Puberteedieas on klatšiperiood

Selja taha on jäänud juba kolm hooaega „Bitchi“, mis sündis Ameerika kirjaniku Sherry Argovi raamatutele tuginedes. Eri hooaegadel on vahetunud saatejuhid ja saate formaat.

Kõmulise taskuhäälingusaate uut hooaega veavad lauljanna Elisa Kolk (artistinimega Elysa) ja Marlee Karja (Miss Marlee). Marlee on ema, jurist ja endine fitnessisportlane, kes peab ka omanimelist blogi.

Säravate naiste vastas võtavad istet aga mitu kuulsat ja põnevat külalist, kes räägivad avameelselt kõigest sellest, millest muidu räägitakse siis, kui kaamerad ei käi ja mikrofonid pole sisse lülitatud.

Tänases saate teises osas on külaliseks Brigita Anton, kellega räägitakse emaks olemisest ja raseduse kulgemisest - Brigital, kes on ise väga noor, 25aastane, on juba kuueaastane tütar. Brigital on saatejuhtide hinnangul ka megavinge hobi, mille instruktoriks ta ka hetkel õpib - mis hobiga on tegemist?

Brigita Anton on sel aastal palju rambivalguses olnud. Kuidas ta sellega toime on tulnud? Kas ta loeb netikommentaatorite avaldusi ka? Mis on selle kuulsuse head pooled? „No eks kindlasti see äriline osa... See on ju tuhandete eurode eest tasuta reklaami. Pigem see on tore ja avab uusi võimalusi.“ räägib Anton.

Elysa ja Marlee avaldavad, mis on nende jaoks meeste puhul täielik turn off. „No kui sa ikka pead meesterahvaga peegli eest võitlema... No see pole lihtsalt tõsiseltvõetav!“ Anton muigab, et temal sellega kogemust ei ole.

