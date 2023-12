Samal aastal pandi USA-s New Jerseys elavad Kim ja Deborah ühises trennis samasse gruppi. Lastehaigla õde Kim märkas kohe oma partneri juures midagi murettekitavat. „Kas sa tead, et su silmad on kollakad?“ küsis ta. „Kui Deborah’it tol päeval nägin, teadsin , et midagi on temaga väga valesti,“ selgitab Kim.