FOTO | 82-aastane Martha Stewart poseeris kaunis negližees: olen 17-aastaselt samamoodi riides olnud!

Küpses eas daam jagas endast Instagramis fotot, millel poseerib kaunis öösärgis ning hommikumantlis. Naise juuksed on seksikalt sassis. Foto allkirjas mainib Stewart, et tal on selja taga kaheksa tunnine lennureis ning seetõttu läks ta varakult magama.

Jagatud foto rõõmustas taaskord kõiki Stewarti fänne, sest naine näeb taaskord imekaunis välja. „Mine ära....ta on lihtsalt suurepärane,“ jagas foto all vaimustust üks jälgija. „Miks ma ei näe ärgates sama hea välja?!?,“ küsis teine.

Alles hiljuti jagas naine Instagramis, et tal on suur rõõm olla ajakirja Sports Illustrated iga-aastase rannarõivaste eriväljaande kaanel. Stewart on vanim naine, kes selle ajakirja kaanel on poseerinud ning nimetab ise oma esikaant ajalooliseks.