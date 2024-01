HEA TÜDRUK | Anu Saagim kunagisest valearusaamast: arvasin, et seks käibki nii, et üks on all ja teine peal

See „Mood“ kohvik, enne „Moskva“ ja siis „Wabaduse“ nime kandnud koht on Anu jaoks olnud oluline maamärk, koolieas oluline kohtumipaik. „See oli põhiline hängimise koht, kuhu peale kooli kinganinad sättisime,“ meenutab Anu. „Saime kokku kohvik Moskva kella all, sest telefone ju taskus ega koduski polnud.“

Anu tunnistab, et tema jaoks mõjus külma dušina kooliajal juhtum, kui klassiõde lapseootele jäi ja häbipuna põskedel koolist lahkuma pidi. Kummaliseks tegi asja ka see, et tegu oli klassi liidriga, oiviku, õpetajate perest sirgunud toreda tüdrukuga, kes ootamatult lapse sai. „See trall, mis peale seda koolis lahti läks, see keelepeks ja hukkamõist ja tänitamine..., lõppes ilmselt närvivapustusega noore inimese jaoks,“ meenutab Anu. „See oli selline pauk, et otsustasin, OMG, minuga ei juhtu seda kunagi!“