Profistrippar Rasmus: kõige lahedam publik on naisterahvad vanuses nelikümmend pluss

„Neil pole enam valehäbi, nooremad, 20ndates piigad ei oska tihti esinemisele reageerida, tõmbavad ennast ise lukku. Kuulen nende kiljumist, aga kui publikusse lähen, jooksevad itsitades eest ära. Vanemad daamid seevastu on aktiivsed ja oskavad kava nautida. Nii kui kuulen, et tulemas on nelikümmend pluss pidu, tean, sellest tuleb midagi vägevat!“