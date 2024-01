„Olen keskmine Eesti naine, kes pole kunagi selliseid asju teinud, vaid lasknud elul lihtsalt kulgeda ja oodanud, et asjad minuni ise jõuavad. Loomulikult on mul unistused ja mõned suuremad soovid, aga ma pole kunagi neid kirja pannud ega ka piltidena seinale kleepinud.

Kas selline lähenemine on vale? Kas edu tagavad tõesti need plakatid ja kalendrid, mida igal pool promotakse?“