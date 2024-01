Lauljanna Kelly Clarkson kaalukaotuse tagamaadest: 90% ulatuses olen selles väga hea!

„Ma ju tean, et muusikatööstus armastab seda, et ma kaalu kaotan. Aga minu jaoks ei olud asi üldse selles,“ rääkis Kelly aastaid tagasi, kui ta kaotas range dieediga 16 kg. Ta täiendas, et tema jaoks on oluline saada terviseprobleemid kontrolli alla. Lauljanna tunnistas, et on aastaid võidelnud autoimmuunhaiguse ja kilpnäärmeprobleemiga, mis tekkis 2006. aastal.