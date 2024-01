Hirmkalli elektrihinna positiivset poolt nägev eestlanna: see on kui maast leitud aeg iseendale!

„Täna on ülikõrge elektrihind ja paljud mu sõbrannad hakkasid juba hommikul messengeris meie ühises vestluses selle üle nurisema. Ma võiksin ka nuriseda - tavapäraselt on mul välja kujunenud nii, et reedel olen kodukontoris ja enamasti saavad tööasjad ka poole päevaga tehtud, see tähendab, et ülejäänud päeva olen pühendanud pesu pesemisele, kodu koristamisele, mõne suurema õhtusöögi kokkamisele mis tavaliselt eranditult tähendab ka ahju kasutamist... Täna jäävad kõik need asjad tegemata, sest sellise elektrihinna juures on ju lauslollus lülitada ahi või pesumasin sisse!