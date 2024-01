Ingrid Mänd selja taha jäänud suhtest: varem arvasin kogu aeg, et olen heas suhtes, aga tegelikult ei olnud

Kui oluline on olla turvalises ja õnnelikus suhtes?

Tänaseks päevaks, kus ma olen suhtes hoitud, saan aru, et see on mulle väga oluline. Varem arvasin kogu aeg, et olen heas suhtes, aga tegelikult ei olnud. Varem ma ei osanud sellest aru saada, sest mul ei olnud võrdlusmomenti.