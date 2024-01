„See oli kõigest nali!“ ehk taktikad, mis on osa väärkohtlemise tsüklist kui oled suhtes emotsionaalsete manipulaatoritega

Kui tunned end pärast kellegagi suhtlemist kurnatuna ja segaduses ega suuda täpselt kindlaks teha, miks, on suur tõenäosus, et oled olnud temaga koos oldud aja jooksul emotsionaalse manipuleerimise ohver. Veelgi hullem, kui suhtled emotsionaalsete manipulaatoritega, kes näitavad üles neid kuut tüüpilist käitumist (mis kõik on emotsionaalse väärkohtlemise tunnused), mille käigus võib sul tekkida tunne, et sinuga on midagi valesti.